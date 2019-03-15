В Украине испытали турецкий беспилотник
Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 осуществил испытания в небе в Житомирской области Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Український мілітарний портал".
Издание пишет, что беспилотник совершил полет в небе над Хмельницкой и Житомирской областями.
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия, которое будет производить в Запорожье комплектующие к современной беспилотной технике. Ранее он отметил, что современные беспилотники Bayraktar TB2 уже в Украине. Тактические дроны, изготовленные в Турции, способны в течение 12 часов вести наблюдение и наносить высокоточные удары.