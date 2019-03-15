Иран опроверг участие в операции Турции против террористов ПКК

Вооруженные силы Ирана не участвовали в операции Турции против членов террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК), сообщает агентство Mehr со ссылкой на источник в Генштабе ВС Ирана.

"В понедельник утром Турция начала военную операцию против ПКК, в которой вооруженные силы Ирана не участвовали", - приводит агентство слова источника.

Отметим, что ранее в понедельник глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что Турция и Иран впервые провели совместную антитеррористическую операцию против членов ПКК. Anadolu сообщало, что направленная против ПКК операция Анкары и Тегерана рассчитана на длительный срок и проводится на турецко-иранской границе.