В крови главной свидетельницы по делу Берлускони нашли кадмий и сурьму

По словам Греко, концентрация кадмия превышала норму в семь раз, сурьмы — в три раза. Помимо этого, предварительные анализы показали наличие в организме Фадил радиоактивных элементов.

По словам адвокатов Фадил, за несколько дней до смерти она предполагала, что ее могли отравить.

Отметим, что Иман Фадил была одним из главных свидетелей обвинения против бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони по «делу Руби» (по имени его главной фигурантки марокканской танцовщицы Каримы эль-Маруго) о вечеринках на вилле Берлускони в Аркоре, в которых, кроме политика и его приближенных, якобы участвовали несовершеннолетние проститутки. Эти мероприятия стали известны в СМИ как «бунга-бунга», сам Берлускони называл их «элегантными ужинами».