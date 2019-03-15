Лукашенко едет к Эрдогану

Президент Беларуси Александр Лукашенко в апреле посетит Турцию с официальным визитом. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с послом Турции в этой стране Кезбан Дарамой, передает издание БелРос.

«Все хорошее видно, о нем приятно говорить. Тем не менее всегда есть и проблемы, которые нужно решать. В противном случае не надо было бы встречаться, вести переговоры, если все хорошо. И я хотел, чтобы мы откровенно обсудили те проблемные вопросы, которые, как вы считаете, нужно решить сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе», - отметил Лукашенко.

Турция и Беларусь намерены обсудить товарооборот между странами, который в настоящее время близок к одному миллиарду долларов в год. В планах также увеличить количество авиарейсов между Минском и Стамбулом, в первую очередь для развития туризма. Также отмечается, что белорусские компании активно работают на турецком рынке.