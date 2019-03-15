Талибы с боями вышли на туркменскую границу
Талибы взяли в плен более 150 афганских военных, которые в ходе боев пытались уйти в Туркмению, но им было отказано в переходе госграницы, пишет The New York Times со ссылкой на представителей официального Кабула.
Согласно информвции, после недели боев в провинции Бадгис афганские силовики и военнослужащие были прижаты талибами к границе с Туркменией, однако туркменские пограничники не пустили их. В итоге все попали в плен.
По словам командующего афганской полицией, утром 16 марта 50 солдат сдались, еще 100 бежали от преследования талибов в Туркмению. Однако на другой день Туркмения вернула их обратно в руки талибов.
Представитель минобороны Афганистана Кваис Мангал заявляет, что ситуация напряженная, район находится на грани коллапса. «Подкреплений недостаточно. ВВС должны помогать и наносить авиаудары», — говорит он. Однако талибы используют жилые дома в качестве укрытий и авиаудары не могут быть нанесены.
В последние месяцы различные источники регулярно сообщают об обострении ситуации на туркменско-афганской границе. Официально туркменская сторона опровергает эти заявления и заверяет, что граница хорошо охраняется.