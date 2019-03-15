Талибы с боями вышли на туркменскую границу

Талибы взяли в плен более 150 афганских военных, которые в ходе боев пытались уйти в Туркмению, но им было отказано в переходе госграницы, пишет The New York Times со ссылкой на представителей официального Кабула.

Согласно информвции, после недели боев в провинции Бадгис афганские силовики и военнослужащие были прижаты талибами к границе с Туркменией, однако туркменские пограничники не пустили их. В итоге все попали в плен.