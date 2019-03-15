Эрдоган: Турецкая разведка расследует нападение в Утрехте
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) расследует нападение, совершенное голландцем турецкого происхождения в городе Утрехт, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала Kanal 7.
"Сейчас проводится расследование с целью определить, было это нападение бытовым насилием или террористическим актом. Наша Национальная разведывательная организация этим занимается", - подчеркнул Эрдоган.
В свою очередь МИД Турции решительно осудил нападение в Утрехте, "вне зависимости от того, кто является преступником, и какие у него были мотивы".
Нападавший - 37-летний Гёкмен Таныш, турецкого происхождения. В полиции не исключают, что он имел террористические мотивы, однако некоторые турецкие СМИ предположили, что атака осуществлена по семейным причинам.