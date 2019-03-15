Эрдоган: Турецкая разведка расследует нападение в Утрехте

"Сейчас проводится расследование с целью определить, было это нападение бытовым насилием или террористическим актом. Наша Национальная разведывательная организация этим занимается", - подчеркнул Эрдоган.

В свою очередь МИД Турции решительно осудил нападение в Утрехте, "вне зависимости от того, кто является преступником, и какие у него были мотивы".

Нападавший - 37-летний Гёкмен Таныш, турецкого происхождения. В полиции не исключают, что он имел террористические мотивы, однако некоторые турецкие СМИ предположили, что атака осуществлена по семейным причинам.