Известное лекарство для сердца признали опасным

Лекарства от гипертонии и стенокардии, в составе которых есть вещество нифедипин, могут вызвать внезапную остановку сердца. К такому выводу пришли кардиологи из Академического медицинского центра в Амстердаме, которые рассказали о своем открытии на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации сердечного ритма в Лиссабоне, пишет издание EurekAlert!.

Нифедипин — популярный препарат, используемый для лечения гипертонии и стенокардии. Изучив данные о более 60 тысячах пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ученые выяснили, что содержащие нифепидин препараты повышают риск остановки сердца. Лекарства со схожим действием, например, амлодипин и дигидропиридин, подобной корреляции не показали.

Все три препарата активно используются в кардиологии, и выбор лекарства зачастую зависит от предпочтений и личного опыта врача, отметил ведущий автор исследования доктор Ханно Тан, пояснив, что высокие дозы нифепидина могут увеличить риск остановки сердца из-за фатальной аритмии сердца.

Исследование впервые доказало опасность нифедипиносодержащих препаратов. Наряду с амплодипином они считались эффективными и безопасными, ни одно из них ранее не было связано с возможным летальным исходом пациента.

Однако ученые призывают не делать поспешных выводов. Для изменения клинических рекомендаций по применению препарата необходимы дальнейшие исследования.