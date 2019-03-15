Генпрокуратуру Узбекистана лишили полномочий проверки бизнеса

Согласно информации, с 1 апреля 2019 года генпрокуратура Узбекистана перестанет координировать проверки. Полномочия перейдут к уполномоченному при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Решения бизнес-омбудсмана по вопросам проверок обязательны для исполнения контролирующими органами.

С учетом моратория на проверки финансово-хозяйственной деятельности Узбекистана до конца 2019 года, это значит, что 1 апреля бизнес-омбудсман начнет давать согласие на проверки бизнеса по обращениям о нарушении законодательства, а также по результатам риск-анализа, продлевать и переносить сроки данных проверок. Без его согласия такие проверки незаконны.

Однако роль прокуратуры в этом процессе останется высокой. Статья 192-2 УК Узбекистана (нарушение порядка проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства) – в подследственности следователей прокуратуры. Поэтому решение о возбуждении уголовного дела по незаконной проверке принимает прокуратура.

В рамках своих общих полномочий прокуратура вправе принять меры прокурорского реагирования по любому нарушению закона. В связи с этим обращаться с жалобами на проверки в прокуратуру также допустимо.