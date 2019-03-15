В Венесуэле снова пропал свет

В нескольких районах Каракаса, столицы Венесуэлы, а также в окрестностях города снова произошло отключение электричества, сообщают издания El nacional и El universal со ссылкой на местных жителей.

El nacional пишет, что, по предварительным данным, на электроподстанции, расположенной в промышленной зоне Клорис де Гуаренас в штате Миранда, взорвались трансформаторы.