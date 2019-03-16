Плач родителей: турок убил в Акстафе 6 человек, сбежал в Грузию, но все же сдался властям

Водитель большегрузного автомобиля гражданин Турции Якуп Язычи совершил в Азербайджане, на территории города Агстафа, аварию, в которой погибли шесть человек. По приговору суда он осужден и находится в заключении в Азербайджане. Родители Якупа Язычи просят власти Турции содействовать, чтобы их сын остаток срока наказания отбывал на родине.

В результате столкновения шесть человек семьи Аслановых – Халиг, Гюльзар, Эльза, 11-летняя Матанат, 7-летний Эмин и 2-летний Теймур – скончались на месте происшествия. 30-летняя Хатира Асланова и 25-летняя Айнур Асланова были доставлены в Центральную больницу Агстафинского района, где врачам удалось спасти им жизнь.

Страшное ДТП произошло 30 ноября 2011 года на 450-м километре трассы Баку – Газах. Автомобиль ВАЗ- 21011, управляемый жителем села Гырылы 44-летним Халигом Аслановым, врезался в большегрузную машину Mercedes-Benz, за рулем которой был 34-летний Якуп Язычи.

Сразу после аварии Якупу Язычи удалось скрыться от следственных органов, и тогда его не смогли привлечь к уголовной ответственности. В 2015 году Азербайджан объявил его в международный розыск по линии Интерпола. В 2016 году Язычи был арестован на территории Грузии и экстрадирован в Азербайджан.

Сейчас родители Якупа Язычи пытаются убедить СМИ и турецкую общественность, что после ДТП родственники погибших напали на их сына, и он, испугавшись расправы, сбежал в Грузию, а оттуда в Турцию в город Хопа, где в дальнейшем и проживал. Однако спокойно жить он не смог – терзали угрызения совести, по ночам снились кошмары. Промучившись так пять лет, Якуп Язычи решил сдаться азербайджанским властям. Ничего не сказав своим родителям, он в 2016 году выехал в Грузию, где и был арестован 28 декабря 2016 года. После экстрадиции в Азербайджан его приговорили к 10,5 года лишения свободы.

«Сын все пять лет очень переживал, потому и сдался, даже не поставив нас в известность. Мне осталось жить недолго, взываю к турецким и азербайджанским властям вернуть моего сына на родину. Очень скучаю по нему, мечтаю увидеть хоть перед смертью», - молит Зулькиф Язычи.

А сестра Якупа рассказывает, что их брат уговорил его сдаться добровольно. «Ведь он ни в чем не виноват. Погибший водитель Асланов был пьян и даже не имел прав на вождение автомобиля. Поэтому мы и просим у нашего государства помощи», - утверждает женщина.

Отметим, что Якуп Язычи был осужден Гянджинским городским судом. В суде Язычи признал свою вину частично.