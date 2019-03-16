В Латвии ветеранам Второй мировой войны хотят законодательно запретить ходить в военной форме, в том числе и на 9 Мая, заявил генеральный секретарь национального объединения «Все для Латвии» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» Райвис Зелтитс, передает Delfi.

Соответствующие поправки к закону о собраниях, пикетах и шествиях предложил депутат от национального объединения Эдвинс Шноре. «Люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства», — считает автор инициативы.

Поправки коснутся не только советской, но и нацистской формы. Штраф за нарушение может составить 700 евро.