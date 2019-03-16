Спецпредставитель Госдепа о «личной вражде» между Путиным и Порошенко

Между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Петром Порошенко - есть «личная вражда» , заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время видеобрифинга для журналистов, пишет РБК.

По словам Волкера, у Вашингтона нет позиции относительно поддержки того или иного кандидата в президенты Украины: «Мы выступаем за принципы прочных демократических институтов, реформы по борьбе с коррупцией и безопасности, а также восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Вот за что мы выступаем, и мы озвучиваем это всем кандидатам».

«Думаю, что это правда — на самом деле это не только правда, это то, что сказала сама Россия, — что они хотят видеть Порошенко побежденным, и это просто факт, — добавил Волкер. — Думаю, только что произошло развитие личной вражды между президентом Путиным и президентом Порошенко, и поэтому он просто ищет перемен».

Спецпредставитель Госдепартамента также подчеркнул, что ожидает от Киева продолжения прозападного курса.