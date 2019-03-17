Президент И.Алиев отозвал скандального посла Дашгына Шикарова
25 февраля президент Азербайджан И.Алиев своим указом отозвал посла Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах Дашгына Шикарова. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента.
7 марта приказом министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова заместитель посла Азербайджана в ОАЭ Лейла Сулейманова назначена временным поверенным в делах Азербайджана в Эмиратах. Л.Сулейманова будет исполнять обязанности временного поверенного в делах до назначения нового посла.
Напомним, ранее haqqin.az распространил детали скандала в ОАЭ, в который оказался вовлечен бывший посол Азербайджана Д.Шикаров, обвиненный в краже подарков, предоставленных правительством Азербайджана и в хищениях средств посольства.