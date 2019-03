Напомним, что 11 октября 2018 года ректор Бакинского филиала МГУ, вице-президент НАНА, академик Наргиз Пашаева в торжественной обстановке была принята в члены Комитета благотворителей, возглавляемого канцлером Оксфордского университета лордом Паттеном Барнесом. Профессор Наргиз Пашаева стала первым академическим представителем Азербайджана, принятым в Комитет благотворителей, состоящим из известных ученых, общественных деятелей и влиятельных организаций, имеющих особые заслуги перед Оксфордским университетом. Как подчеркнул лорд Паттен Барнес, Наргиз Пашаева «является большим другом и академическим партнером Оксфордского университета».

По прибытии гостей торжественного приема, которых в этом году было около 80 человек, в Холл Блэквел (Blackwell Hall) библиотеки Уэстон (Weston Library, https://www.bodleian.ox.ac.uk/weston) – главной исследовательской библиотеки Оксфорда - с приветственной речью выступил руководитель Бодлейнской библиотеки Ричард Овенден (Richard Ovenden, https://www.bodleian.ox.ac.uk/weston/about/librarian).

Далее состоялась в малом конференц-зале экспертная дискуссия на тему «Непризнанные законодатели: литература и общество» (Unacknowledged legislators: literature and society”) под председательством Сэра Питера Стотхарда (Sir Peter Stothard, https://www.revolvy.com/page/Peter-Stothard), британского писателя, журналиста и критика (редактор The Times с 1992 по 2002 гг., редактор Литературного приложения The Times с 2002 по 2016 гг). Ведущими дискуссии также были нигерийский поэт и романист, лауреат Букеровской премии, кавалер рыцарского ордена, член Королевского литературного общества Бен Окри (Ben Okri, https://www.britannica.com/biography/Ben-Okri) и британский писатель и историк, профессор, почетный член Британской академии, Кавалер рыцарского ордена, член Королевского литературного общества и его первый (2017) президент-женщина Дейм Марина Уорнер (Dame Marina Sarah Warner, https://www.thebritishacademy.ac.uk/fellows/marina-warner-FBA).