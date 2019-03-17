В США затопило военные базы

В результате наводнения в штате Небраска затопило как минимум две военные базы, в том числе объект ВВС Offutt, где расположен штаб Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США. Об этом сообщили пресс-службы военных объектов, передает ТАСС.

"В настоящий момент одна треть базы ВВС США Offutt, включая штаб [СТРАТКОМ], сильно затоплена. К счастью, люди и самолеты целы и невредимы", - говорится в Twitter военного объекта, расположенного недалеко от города Белвью. По данным газеты World Herald, на базе подтоплены порядка 30 домов, такому же количеству строений причинен ущерб. Схожая картина наблюдается и на базе Национальной гвардии в Эшленде (штат Небраска).

По данным Метеорологической службы США, уровень воды в реке Миссури, самой протяженной в Северной Америке, может подняться до 14,48 м, побив рекорд, установленный в 2011 году. Воды Миссури уже затопили обширные территории между городами Омаха (Небраска) и Канзас-Сити (штат Канзас). Вода прервала наземное сообщение с атомной электростанцией Купер в Браунвилле (штат Небраска), люди и продовольствие туда доставляются вертолетами.