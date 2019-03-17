Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на местную полицию.

В ходе перестрелки пострадали три человека. Одному из них 18 лет, другим по 23 года. Молодые люди получили ранения в ноги и спину, их госпитализировали.

Инцидент произошел в восточном Гарлеме, одном из районов Манхэттена, около 20:00 по местному времени. Полиции не удалось задержать нападавшего. Правоохранительные органы выясняют, связана ли стрельба с местными преступными группировками.