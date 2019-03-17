Услуга Cash by Code теперь в приложении Межбанка

Международный банк Азербайджана расширил возможности мобильного приложения IBAm. К многочисленным функциям приложения уже добавлена услуга Cash by Code. Пользователи IBAm теперь могут пользоваться преимуществами этой услуги, используя свои мобильные телефоны.

Cash by Code — это чрезвычайно простой сервис денежных переводов. Услуга позволяет отправлять деньги близким, не обращаясь при этом в пункты обслуживания банка, или снимать наличные в банкомате, даже если у клиента нет при себе банковской карты.