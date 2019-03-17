Нефть дорожает
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,12% — до $67,62 за баррель.
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,12% — до $67,62 за баррель.
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