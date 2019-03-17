Азербайджанец поплатился за взятку российскому гаишнику

В Хабаровском крае в районе имени Лазо 55-летний гражданин Азербайджана получил обвинительный приговор за мелкое взяточничество, сообщает издание «Люди ДВ».

Стороне обвинения удалось доказать, что фигурант дела пытался передать денежные средства размером в две тысячи рублей сотруднику ДПС, который в составе экипажа задержал данного гражданина за управлением автомобилем без документов. Причем речь шла не о забывчивости, а о том, что азербайджанец попросту не имел водительских прав.

Тем не менее, гражданин Азербайджана демонстративно положил деньги на сидение в служебном автомобиле. Однако полицейский денег не взял.

Согласно приговору по уголовному делу, осужденный выплатит штраф 15 тысяч рублей.