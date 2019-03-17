Япония намерена увеличить дальность своих ракет

Глава военного ведомства Такэси Ивая заявил, что речь идет об увеличении дальности и возможностей ракет, стоящих на вооружении Сил самообороны.

«Как можно скорее мы приступим к исследованиям для последующего внедрения этих ракет военно-воздушными силами самообороны», — сказал министр.

Оружие предназначено для запуска вне зоны поражения ПВО предполагаемого противника. Ракета воздушного базирования способна атаковать вражеские корабли в случае непосредственной угрозы территории Японии.

По его словам, эти действия будут ответом на аналогичные шаги других стран по развитию дальности вооружений, в частности, Китая.