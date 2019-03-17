Юрчевич продолжает раздавать интервью своим соотечественникам. Вчера, как уже писал haqqin.az, он в беседе с изданием Jurarnji List заявил, что «если сравнивать сборные Азербайджана и Хорватии, то Хорватия – это другой мир». А сегодня опубликованы высказывания Николы Юрчевича сайту tportal.hr, где есть новые штрихи к уже прозвучавшим из уст главного тренера словам. Представляем их вашему вниманию.



«Я возвращаюсь в Загреб, что доставляет мне удовольствие, - говорит хорватский специалист. – У национальной команды Азербайджана есть свои планы и амбиции».



Отвечая на вопрос о том, насколько нынешняя сборная Азербайджана отличается от той, которую возглавлял Роберт Просинечки, Юрчевич говорит:



«Более или менее. Мы примерно на том же месте. Прежних игроков достаточно, но мы, конечно, добавили новых. Если Просинечки смог сыграть вничью с Хорватией (речь идет о матче в Баку в отборочном турнире Евро-2016 – haqqin.az), то и мы имеем право надеяться на то, чтобы попытаться добиться результата, который бы нас удовлетворил. Конечно, я не хочу говорить о том, что мы едем в Загреб за победой. Но и сдаваться на милость сопернику тоже не собираемся. Я думаю, это единственное, о чем я могу сейчас говорить. Мы все знаем, кем в мире является сборная Хорватии, а кем – Азербайджан. В Азербайджане никто не надеется на чудо. Тут все уважают Хорватию и знают о ее сильных сторонах».



Матч Хорватия – Азербайджан состоится 21 марта в Загребе на стадионе «Максимир». Игра начнется в 23:45 по бакинскому времени.