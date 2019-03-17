Банк Республика порадовал более 100 детей из школ-интернатов

Осуществивший в прошлом году множество полезных социальных проектов Банк Республика, в канун праздника Новруз реализовал социальный проект «Весенняя радость» для детей в удаленных школах-интернатах интеграционного обучения, расположенных за пределами столицы.

В рамках проекта сотрудники банка осуществили желание детей из школ-интернатов, расположенных в городах Загатала и Балакен, организовав для них праздник весны.

На праздничном мероприятии дети танцевали, пели задорные песенки и читали стихи вместе с главными персонажами праздника - с Коса и Кечял.

На празднике сотрудники банка создали по-настоящему праздничное настроение для более 100 детей, лишенных родительской опеки и из малообеспеченных семей, поздравили их с праздником и подарили воспитанникам школы-интерната праздничные подарки.

Согласно информации, полученной из банка, в рамках стратегии, проводимой Банком Республика в текущем году, будут реализованы проекты в направлении не только бизнеса, но и в социальной сфере во благо общества.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.