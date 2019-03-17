Названы самые дорогие города мира

Сингапур, Париж и Гонконг делят первое место в рейтинге самых дорогих городов по стоимости жизни, составленном журналом Economist Intelligence Unit, передает РИА Новости.

Ранее пять раз подряд самым дорогим городом в рейтинге под названием Worldwide Cost of Living становился Сингапур.

Как отмечается, в трех городах стоимость жизни на 7% выше, чем в Нью-Йорке, который занял седьмую строчку. Лос-Анджелес поднялся на несколько пунктов по сравнению с прошлым годом и разделил десятое место с израильским Тель-Авивом. В топ-десять вошли европейские города Цюрих, Женева и Копенгаген.

В десятке также оказались японский город Осака и столица Южной Кореи Сеул. Как отмечает журнал, азиатские города заняли высокие позиции из-за общей дороговизны продуктов.

"Пять городов Австралии и два новозеландских города сместились вниз из-за ослабления местных валют", - приводит агентство отрывок из заявления журнала. В прошлом году Сидней занял десятое место в рейтинге.

Среди самых дешевых городов 2019 года названы индийские города Бангалор, Ченнаи и Нью-Дели, а также пакистанский Карачи.