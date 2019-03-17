В Баку несанкционированная акция обновлено 12:51
В ходе несанкционированной акции в центре Баку задержаны молодые активисты Нурлан Либре и Фатима Мовламлы, сообщают пользователи соцсетей.
Согласно информации, они доставлены в 39-е отделение полиции.
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Несколько десятков человек в эти минуты собрались на несанкционированный митинг на улице Низами (Торговая).
Собравшиеся не выкрикивают никаких лозунгов и просто стоят у торгового центра "Хагани". Они отказываются общаться с журналистами.
Однако один из протестующих все же сообщил, что они собрались на митинг, призывы на который звучали в социальных сетях.
Собравшихся окружили сотрудники правоохранительных органов в штатском.
Haqqin.az обратился за комментариями к руководителю пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эхсану Захидову.
Представитель МВД пообещал в скором времени предоставить информацию об организаторах и участниках незаконной акции.