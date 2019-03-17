Несколько десятков человек в эти минуты собрались на несанкционированный митинг на улице Низами (Торговая).

Согласно информации, они доставлены в 39-е отделение полиции.

В ходе несанкционированной акции в центре Баку задержаны молодые активисты Нурлан Либре и Фатима Мовламлы, сообщают пользователи соцсетей.

Собравшиеся не выкрикивают никаких лозунгов и просто стоят у торгового центра "Хагани". Они отказываются общаться с журналистами.

Однако один из протестующих все же сообщил, что они собрались на митинг, призывы на который звучали в социальных сетях.

Собравшихся окружили сотрудники правоохранительных органов в штатском.

Haqqin.az обратился за комментариями к руководителю пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эхсану Захидову.

Представитель МВД пообещал в скором времени предоставить информацию об организаторах и участниках незаконной акции.