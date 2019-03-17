Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar

Nar предлагает доступные роуминговые пакеты для абонентов, путешествующих за границу во время праздника Новруз. С роумингом от Nar абоненты мобильного оператора получат интернет, бесплатные переписки в WhatsApp и голосовые звонки.

Принимая во внимание нужды всех абонентов, Nar предлагает 4 различных роуминговых пакета. Пакет «Роуминг 9» предлагает 500 МБ Интернета, пакет «Роуминг 15» предлагает 500 МБ Интернета и 50 минут голосовых звонков, пакет «Роуминг 18» обеспечивает 1 ГБ Интернета, а пакет «Роуминг 28» обеспечивает 1 ГБ Интернета и 100 минут для голосовых звонков. Текстовые сообщения «WhatsApp» бесплатны в пакетах «Роуминг 18» и «Роуминг 28». Срок использования пакетов «Роуминг 9» и «Роуминг 15» составляет 5 дней, в то время как срок использования пакетов «Роуминг 18» и «Роуминг 28» составляет 15 дней.

Следует отметить, что преимущества роуминговых пакетов, предлагаемых Nar, приводят к увеличению количества пользователей. За последний год число роуминг-пользователей Nar увеличилось на 174%.

Более подробную информацию о роуминговых пакетах можно получить на nar.az или отправив «R» на номер 777.