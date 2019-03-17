Президент Бразилии призвал покончить с коммунизмом

Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал покончить с коммунизмом. Такое заявление он сделал в ходе своего визита в США во время ужина с представляющими консервативные взгляды американцами, пишет Bloomberg.

«Я всегда мечтал очистить Бразилию от грязных левых взглядов, — сказал он. — Но перед тем, как мы начнем, нам нужно что-то снести и избавиться от многих вещей. Я рад быть тем самым поворотным моментом».

В завершение ужина Болсонару сказал, что хочет, чтобы его родная страна стала великой, так же, как того хочет для США американский лидер Дональд Трамп. С ним бразилец должен встретиться 19 марта в Белом доме.

Как отмечает агентство, бразильский лидер, «без стеснения поддерживающий Трампа», воспользовался своей поездкой в Вашингтон для того, чтобы продемонстрировать приверженность южноамериканской страны США. Это, как подчеркивается, отклонение от традиционной дипломатической линии Бразилии.