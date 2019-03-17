Вагит Алекперов хочет купить 20% в газовом проекте «Апшерон»

«По 10% и у Total, и у SOCAR (Государственной нефтяной компании Азербайджана). Пока меморандум не подписан. Мы пока направили обращение», – пояснил российский бизнесмен.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока «Апшерон» сроком на 30 лет подписано в 2009 году. Сейчас в проект входят SOCAR (50%) и Total (50%, оператор). Месторождение расположено в 100 км от Баку на глубине 500 м. Контрактная площадь – 747 кв. км. По итогам бурения первой разведочной скважины подтверждено наличие значительных запасов, они оцениваются в 350 млрд куб. м газа и 45 млн т конденсата.

Бурение первой добывающей скважины началось в мае 2018 года. Начало добычи запланировано на 2020 год. Газ, добываемый на первом этапе разработки месторождения, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.