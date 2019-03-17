Накануне состоялось открытие новой воинской части погранотряда «Газах» Пограничных войск ГПС. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

Согласно информации, выступивший на церемонии открытия воинской части начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев заявил, что азербайджанские пограничники бдительно стоят на страже нашей государственности и границ.

По его словам, личный состав Госпогранслужбы считает большой честью и ответственностью исполнять поручения Верховного главнокомандующего. Эльчин Гулиев подчеркнул, что благодаря вниманию президента во всех воинских частях и подразделениях для личного состава созданы комфортные бытовые и служебные условия.

По словам начальника ГПС, после того как Госпогранслужба взяла под свой контроль проходящий через Газахский и Агстафинский районы участок государственной границы с Арменией, было положено начало обеспечению целостности государственной границы.

Затем был проведен осмотр новой воинской части.

В завершение Эльчин Гулиев и глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашев поздравили пограничников с праздником Новруз и пожелали им успехов в их почетной службе.

В рамках мероприятия также состоялось награждение группы отличившихся военнослужащих.