Саломе Зурабишвили отправилась к грузинским азербайджанцам

Согласно информации, в рамках визита Зурабишвили встретится с местными жителями, учителями и школьниками в деревне Тамариси Марнеульского района. Кроме того, президент Грузии посетит различные производственные предприятия, краеведческий музей в Болнисском районе, немецкое поселение Катариненефелд и предприятие по производству сыра, организованное женщинами-экомигрантами.

Визит Саломе Зурабишвили в регион Квемо Картли завершится посещением Гардабанского района, где она поздравит всех азербайджанцев Грузии с праздником Новруз.