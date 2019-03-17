Синоптики о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидается дождь, местами сильный, прогнозируется умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 762 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.
В районах Азербайджана местами ожидается дождь, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный. Днем, начиная с западных районов, осадки прекратятся. Ночью и утром местами туман. Прогнозируется порывистый западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 4-7, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью до пяти градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.