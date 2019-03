Фейковая новость о встрече Алиева и Трампа

По словам Али Гасанова, подобные утверждения бывшего журналиста газеты The Washington Post Боба Вудварда, отраженные в его книге Fear: Trump in the White House ложны и не соответствуют действительности.

«Между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом были лишь телефонные переговоры, которые состоялись сразу после президентских выборов в США. В ходе разговора главы государств обсудили сотрудничество между двумя странами и перспективы развития двусторонних связей», - сказал он.

Помощник главы государства заявил, что встреча президента Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом в ходе визита в США в сентябре 2017 года на открытие 72-ой сессии Генассамблеи ООН, носила протокольный характер. В ходе этой встречи были сделаны лишь фото- и видеосъемка, и никаких разговоров не было. Поэтому информация о том, что глава Азербайджана говорил президенту США Дональду Трампу об экономической деятельности Китая в Афганистане является фейком и ничем иным, кроме фантазии автора книги.

Али Гасанов заявил, что Азербайджан в вопросах внешней политики руководствуется только своими национальными интересами и никогда не вмешивается в политические, экономические и другие отношения между другими странами.

«Видимо, зарубежные антиазербайджанские круги и сейчас с помощью сотрудника издания The Washington Post, которое постоянно ведет против Азербайджана кампанию «черного пиара» и специализируется на фейковых новостях, пытаются очернить международный имидж нашей страны и нанести вред развивающимся отношениям Азербайджана с США и Китайской народной республикой. Мы можем уверенно говорить о том, что авторы столь грязных публикаций не смогут достичь своих целей и нанести вред отношениям Азербайджана с его партнерами», - сказал он.