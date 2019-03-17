Советник Клинтона и Обамы совершил суицид

В минувший понедельник покончил с собой 58-летний профессор экономики Принстонского университета Алан Крюгер, занимавший пост экономического советника в правительствах Билла Клинтона и Барака Обамы, пишет сайт телеканала CNBC.

Крюгер был главным экономистом в Департаменте труда при администрации Клинтона и возглавлял экономический совет Белого дома во время пребывания Обамы на посту президента. С 1987 года преподавал экономику в Принстоне.

Крюгер был известен также как заядлый меломан. В своем блоге в Twitter писал о легендах рока.

За выдающийся вклад в анализ государственной политики Крюгер был удостоен множества престижных наград, в числе которых премия Кершоу от Ассоциации государственной политики и управления.

О причинах самоубийства пресса пока не сообщает.