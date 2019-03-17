Азербайджанцы построят в море развлекательный центр

«Мы подписали контракт на $5 млн с компанией Karvan. Он предусматривает строительство двухэтажного развлекательного центра в виде «золотой рыбки»,- сказал Х.Абакаров, отметив, что проект центра уже готов, и через две недели представители компании вместе с архитекторами посетят с визитом Дербент.

«Мы решим, где будем строить объект. Думаем построить его в море», - отметил мэр Дербента.

Он также отметил, что Дербент намерен внедрить 72-часовой безвизовый режим в городе для иностранцев, посещающих Азербайджан: «Рассматривается вопрос иностранных туристов, посещающих Азербайджан. Мы хотим внедрить для них на 72 часа безвизовый режим в Дербенте. У нас есть пятилетний план. Думаю, в течение предстоящих пяти лет этот вопрос будет решен».