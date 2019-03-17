Сборная Азербайджана по футболу отправляется в Загреб на стартовый отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против финалистов прошлогоднего чемпионата мира - национальной команды Хорватии.

Команда вылетит в 15:30 чартерным рейсом авиакомпании AZAL, сообщает находящийся в Международном аэропорту Гейдар Алиев корреспондент haqqin.az.

Полет в Загреб займет более четырех часов. По прибытии футболисты отправятся в отель Sheraton.

Завтра в 22:30 по бакинскому времени сборная, руководимая хорватом Николой Юрчевичем, проведет тренировку на стадионе «Максимир», 15 минут которой будут открыты для прессы.

Матч Хорватия – Азербайджан состоится 21 марта в 23:45 по бакинскому времени.