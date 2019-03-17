В Египте нашли затонувший древний корабль

В Египте в заливе Абу-Кир найден древнеегипетский торговый корабль, существование которого было подтверждено только историческими данными. Об этом пишет Science Alert.

Находку обнаружили недалеко от устья Нила. Это оригинальный крупный торговый корабль.

Впервые о судне оригинальной постройки упоминается в «Истории» Геродота. Текст написан примерно в V веке до нашей эры. Ученый точно описал увиденное им судно, однако других доказательств его существования ранее не было.

Местные жители называли корабль «Барис. Его возраст оценивают примерно в 2500 лет.