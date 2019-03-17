Эрдоган готов восстановить смертную казнь в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о готовности восстановить в стране смертную казнь в качестве высшей меры наказания. Об этом турецкий лидер заявил в ходе агитационного митинга в городе Эрегли, пишет ТАСС.

"Мы допустили ошибку, когда отменили смертную казнь. Мне кажется, это ошибка. Почему? В ночь на 15 июля 2016 года в ходе попытки переворота погиб 251 наш гражданин. Даже если они проведут жизнь за решеткой, меня задевает тот факт, что их нужно кормить. Если в этой связи наш парламент примет решение о возобновлении смертной казни, я его ратифицирую", - сказал Эрдоган.

Отметим, что в августе 2018 года президент Турции выразил готовность восстановить в стране смертную казнь.