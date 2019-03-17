Пашинян: "Открою вам один секрет по переговорам вокруг Карабаха"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване прокомментировал ход переговоров по нагорно- карабах скому урегулированию и, в частности, разную трактовку у сторон принципов и пунктов урегулирования, пишут армянские СМИ.

«Мы должны понять, что означают эти принципы, потому что у нас есть текст и десятки интерпретаций этого текста. Мы должны понять, на каких интерпретациях будем опираться в будущих переговорах. Те трактовки принципов, которые дает Азербайджан для нас не приемлемы. Мы хотим вместе – представители Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха понять, что означают эти принципы», — сказал премьер Армении.

Никол Пашинян отметил, что он является новым человеком в переговорах и, чтобы познать их суть, обращался к экс-министру иностранных дел Армении.

«Я открою вам такой секрет. После избрания премьер-министром вместе с министром иностранных дел я встречался с бывшим главой МИД Эдвардом Налбандяном. Мы попросили его, чтобы он сообщил нам некоторые подробности», — сказал Пашинян.

Премьер Армении также добавил, что во время встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым больше вел беседу об истории переговорного процесса. По словам Пашиняна, он обсуждал принципы урегулирования конфликта и с лидерами разных государств.