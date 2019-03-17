Супруга Саакашвили возвращается в политику

Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - Сандра Рулофс может стать кандидатом в мэры в округе Зугдиди от партии "Единое национальное движение" (ЕНД), сообщает телеканал Rustavi2.

Пока в партии не уточняют информацию о выдвижении кандидатуры Рулофс на промежуточных выборах. По словам одного из лидера ЕНД Ники Мелия, на данном этапе ведутся активные консультации, в ближайшие дни будет названа достойная кандидатура.

"...Я буду только рад, если Сандра Рулофс станет кандидатом в мэры в Зугдиди", - заявил Мелия журналистам.

Во время парламентских выборов 2016 года Сандра Рулофс была вторым номером в избирательном списке "Единого национального движения". По итогам выборов она прошла в парламент по партийному списку.

Пост мэра Зугдиди стал вакантным в сентябре 2018 года, после того как Лаша Гогия ушел в отставку.

Очередные промежуточные местные выборы, согласно Избирательному кодексу Грузии, должны пройти в мае 2019 года.