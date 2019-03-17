Компания AS Qrup İnvestment накануне праздника Новруз, присоединившись к проекту ASAN məktub Организации Волонтеров ASAN, приняла участие в исполнении желаний десятков школьников в Масаллинском районе.

Добровольцы ASAN и сотрудники компании в последний вторник накануне праздника Новруз – 19 марта собрали в Масаллинском центре ASAN Həyat школьников из 11 школ и отметили с ними праздник. Исполнились желания 80 школьников из сел Алвады, Гызылавар, Сыгдаш, Бадалан, Туркоб, Хишкедере, Махмудавар, Мусакюче, Алышанлы, Этчелер Масаллинского рйона и села Гёйтепе Джалилабадского района, написавшие письма на сайт www.asanmektub.az. Желание 40 детей исполнила компания AS Qrup İnvestment. Детям были подарены согласно их желаниям одежда и школьные принадлежности.

Целью этого проекта является расширение социальных проектов в нашей стране, имеющей традиции благотворительности, сделать детей счастливыми, не преследуя материальной выгоды. С помощью проекта ASAN məktub на территории республики осуществляются желания детей, живущих в детских домах, из малообеспеченных семей и требующих внешней заботы.

Сотрудники AS Qrup İnvestment, регулярно осуществляющие политику компании в сфере корпоративной социальной ответственности, выразили удовлетворение и радость по поводу осуществления очередной акции в рамках проекта ASAN məktub.