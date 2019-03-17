В прифронтовых селах Агдамского района началась кампания «Массовая выписка». Как сообщили haqqin.az в Госкомитете по имущественным вопросам, кампания, стартовавшая 19 марта, охватит 12 сел.

Так в селах Хиндиристан, дадашлы, Бахарлы, Пашабейли, 1-е и 2-е Юзбашлы, Ахмедагалы, Беюкбейли, Сарыджалы, Келбегусейнли и др. более 200 гражданам были представлены выписки. Выписки в основном представлены на частные дома и дворовые территории.

Выездной услугой также воспользовались участники карабахской войны, семьи шехидов и инвалиды войны.

В этот же день у 80 жителей сел были собраны документы касательно их недвижимости и оказаны юридические услуги. Местные жители также были проинформированы об услугах, которые оказываются со стороны Госкомитета.

Все жители прифронтовых сел, получившие выписки смогут в полной мере воспользоваться своим имуществом.