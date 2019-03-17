Выпущены в обращение посвященные Новрузу почтовые марки видео
Сегодня ООО «Азермарка» Министерства транспорта, связи и высоких технологий выпустило в обращение посвященные празднику Новруз почтовые марки.
Выпуск состоит из шести марок в форме малого листа. Марки посвящены таким персонажам Новруза, как Бахар гызы, Кечал и Кёса.
В серию праздничных марок также включены «Ашиг», «Девушка с кувшином» и «Девушка, раскатывающая тесто».
Размер каждой марки - 28x40 мм.
Кроме того, в продажу поступили 200 конвертов первого дня.
Художником марок, выпущенных тиражом в 30 тысяч экземпляров, является Нармин Абдуллаева, дизайнером – Анар Мустафаев.