Выпущены в обращение посвященные Новрузу почтовые марки видео

Сегодня ООО «Азермарка» Министерства транспорта, связи и высоких технологий выпустило в обращение посвященные празднику Новруз почтовые марки.

Выпуск состоит из шести марок в форме малого листа. Марки посвящены таким персонажам Новруза, как Бахар гызы, Кечал и Кёса.

В серию праздничных марок также включены «Ашиг», «Девушка с кувшином» и «Девушка, раскатывающая тесто».

Размер каждой марки - 28x40 мм.

Кроме того, в продажу поступили 200 конвертов первого дня.

Художником марок, выпущенных тиражом в 30 тысяч экземпляров, является Нармин Абдуллаева, дизайнером – Анар Мустафаев.

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