Пашинян рассказал почему не посадил Саргсяна

«Этот вопрос часто задают, в том числе в социальных сетях и медиа – почему не "сажают" Сержа Саргсяна. И этот вопрос адресуют мне, но не я решаю, кто сядет, а кто нет. Это решает следствие», - сказал Пашинян.

Решение об уголовном преследовании экс-президента Армении Сержа Саргсяна принимает не премьер-министр, сказал Никол Пашинян в ходе пресс-конференции во вторник, сообщает «Спутник-Армения».

По его словам, это очень важный элемент. Есть возбужденные уголовные дела, если выяснится, что кто-то должен отправиться за решетку, то так и произойдет.

В феврале в СМИ появилось сообщение о том, что экс-президент Серж Саргсян был допрошен в качестве свидетеля в рамках следствия по делу о трагических событиях 1 марта 2008 года.

Напомним, что Саргсян в 2008 году был избран президентом Армении. Оппозиция во главе с Левоном Тер-Петросяном оспорила итоги выборов. Многодневные акции протеста 1-2 марта переросли в столкновения демонстрантов с правоохранительными органами. В результате погибли 10 человек. В рамках следствия сейчас обвинения предъявлены экс-президенту Роберту Кочаряну, завершавшему тогда свой второй срок. Кочарян в настоящее время находится под арестом.