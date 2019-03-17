Блогер Ата Абдуллаев уже несколько лет подвергается психологическому давлению со стороны сторонников Али Керимли. Очередной взрыв нападок и оскорблений обрушился на Абдуллаева после опубликования им в интернете своего короткого диалога с лидером НФА на траурном мероприятии в центре Баку, проходившем в годовщину трагедии Ходжалы.

Блогер без обиняков спросил у Керимли, на какие средства его сын ведет в Туманном Альбионе роскошный образ жизни. «Пока сын президента Ильхама Алиева служит в армии, ваш сын распивает алкоголь в барах Лондона», - укорил он при этом оппозиционера.

Керимли, дав команду своей свите убрать с глаз долой нахала, посмевшего нарушить демонстрацию им своей «неизбывной скорби», успел бросить блогеру вслед: «Провокатор!».

Однако обиды Али Керимли не простил, и третий месяц против Ата Абдуллаева разворачивается в сети настоящий моральный террор.

Блогер обратился в haqqin.az с просьбой обнародовать свой ответ Керимли и иже с ним. Причин отказывать А.Абдуллаеву в редакции не усмотрели.

«Меня всячески оскорбляют, угрожая разными бедами. А я всего лишь как рядовой гражданин поинтересовался, откуда у отпрыска известного оппозиционера Керимли деньги на роскошную жизнь. За это его сторонники пытаются выставить меня агентом спецслужб, провокатором и др. Получается, оппозиционерам можно говорить о коррупции во власти, а вот когда в их образе жизни ясно видна неприкрытая коррумпированность, посмевших указать на это тут же записывают в «агенты спецслужб» и принимаются преследовать.

Зная, что у haqqin.az солидная читательская аудитория и меня услышат многие, со всей ответственностью заявляю, что никогда не сотрудничал со спецслужбами и полицией.

Свора же Керимли идет на любые ухищрения, чтобы дискредитировать меня. Несколько лет назад на одном из оппозиционных митингов я увидел женщину, которая что-то отчаянно кричала. Мне показалось, что ей нужна помощь, я подошел к ней и спросил, что случилось. Увидев это, оппозиционные журналисты тут же расписали, что я оказывал на нее «физическое давление»…

Между прочим, мои видеоблоги свидетельствуют, что критически отношусь не только к оппозиции, но и к представителям исполнительных властей, которые вопреки указаниям нашего президента не выполняют своих обязанностей, не реагируют на обращения граждан, способствуют разного рода нарушениям законности.

Моя гражданская позиция заключается в поддержке политики главы нашего государства. Стараюсь как могу способствовать всем его инициативам и распоряжениям. И для меня неважно, кто нарушает закон и порядок – представитель власти или оппозиционер, я всегда буду против них.

Ну а сейчас вынужден обратиться к правоохранительным органам, чтобы они положили конец психологическому давлению, травле которым меня подвергают сторонники Али Керимли. Как гражданин Азербайджана прошу защиты у власти.

Я простой бизнесмен, не являюсь членом ни правительства, ни какой-либо политической партии. Просто хочу спокойно жить и работать так, как велит мне совесть. Моя позиция никогда не изменится - всегда буду на стороне своего президента, которому, как и идеям общенационального лидера, предан всю свою сознательную жизнь. И с этого пути меня не заставят свернуть никакие угрозы».