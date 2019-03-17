Президент Алжира объявил о своем окончательном уходе

Президент Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика покинет президентский дворец "Эль-Мурадия" 28 апреля - в день, когда истекает срок его четвертого мандата, сообщает портал Alg24 со ссылкой на источники в окружении главы алжирского государства.

"Будучи радетелем конституционной законности и разделяя ценности борца, берущие истоки в алжирской революции, Бутефлика не сможет оставаться во главе государства после 28 апреля", - говорится в материале портала.

По сведениям портала, "глава государства может объявить о своем уходе с высшего поста в самое ближайшее время, возможно, 21 марта".

Отметим, что ранее оппозиция потребовала, чтобы Бутефлика покинул пост по истечении президентского мандата 28 апреля. Такая реакция последовала после обращения Бутефлики к нации, в котором он фактически отверг призывы к отставке, говоря о том, что поправки к Конституции о проведении новых выборов будут рассмотрены на референдуме.

Оппозиция также призвала немедленно отправить правительство в отставку и провести выборы сразу по окончании переходного периода.