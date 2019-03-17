Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он объявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», — заявил Назарбаев.