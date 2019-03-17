Назарбаев ушел в отставку Обновлено
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он объявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации.
«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», — заявил Назарбаев.
Полномочия президента переданы председателю верхней палаты Касым-Жомарту Токаеву, пишут казахстанские СМИ.
"Мы с вами сумели на руинах СССР построить успешное государство, у нас есть свой флаг, свой герб", - заявил Нурсултан Назарбаев.
"Впервые в истории страны мы построили свою столицу, все это мы сделали, дорогие мои соотечественники", - сказал он.
Он также отметил, что остается председателем Совета безопасности, а также партии "Нур Отан". Должность председателя Совета безопасности Назарбаев сможет занимать пожизненно. Соответствующий законопроект был принят парламентом в мае 2018 года.