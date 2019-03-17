Назарбаев подписал указ о своей отставке в прямом эфире

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев указ о своей отставке подписал в прямом эфире.

«...прекращаю с 20 марта 2019 свои полномочия президента Республики Казахстан», — огласил Назарбаев в ходе обращения к народу.

Церемония присяги назначена на совместное заседание палат парламента 20 марта 2019 года.

«Это мой последний указ в качестве президента», — отметил Назарбаев, пожелав всем гражданам Казахстана удачи.

«Чтобы вы спокойно жили и верили всегда в наше светлое будущее. Спасибо большое», — заключил Назарбаев.

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