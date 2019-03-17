Назарбаев подписал указ о своей отставке в прямом эфире
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев указ о своей отставке подписал в прямом эфире.
«...прекращаю с 20 марта 2019 свои полномочия президента Республики Казахстан», — огласил Назарбаев в ходе обращения к народу.
Церемония присяги назначена на совместное заседание палат парламента 20 марта 2019 года.
«Это мой последний указ в качестве президента», — отметил Назарбаев, пожелав всем гражданам Казахстана удачи.
«Чтобы вы спокойно жили и верили всегда в наше светлое будущее. Спасибо большое», — заключил Назарбаев.