В Азербайджане создан Центр территориального планирования и строительства Указ президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ о некоторых вопросах по совершенствованию деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, сообщает АзерТАдж.
В соответствии с указом, на базе специального проектно-сметного бюро и Управления по планированию и строительству городской территории при Главном управлении архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре создается публичное юридическое лицо - Центр территориального планирования и строительства.