Путин провел тайную беседу с Назарбаевым

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону сегодня днем с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, однако содержание этой беседы не разглашается. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, были ли контакты двух лидеров перед тем, как Назарбаев сложил свои полномочия.

«Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора», - сказал он.

«Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует», - добавил Песков.