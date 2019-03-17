Уроженец Грузии дослужился до подполковника МВД РФ по фальшивому паспорту

Уроженец Грузии на протяжении 12 лет работал в МВД РФ по фальшивому паспорту, дослужившись до звания подполковника, пишет Грузия Онлайн со ссылкой на CrimeRussia.

Согласно информации, Янис Зафириди получил поддельные документы в 2000 году. С получением гражданства ему помогли знакомые. Впоследствии он устроился в МВД России. В 2012 году занял должность начальника криминальной полиции Владикавказа. После этого перешел на работу в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).

Здесь Зафириди дослужился до звания подполковника, став одним из высокопоставленных наркополицейских в Северной Осетии.

Но вскоре неизвестные сообщили в отдел собственной безопасности о его фальшивом гражданстве. Проверка показала, что Зафириди получил паспорт незаконно, после чего он был отстранен от занимаемой должности.