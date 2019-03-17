Болтон о планах США ускорить уход Мадуро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро возможным вмешательством Вашингтона, чтобы добиться его ухода с поста главы государства.

Во вторник в ходе интервью на телеканале Fox Business ведущий спросил у Болтона, будет ли какое-то американское ведомство проводить операции в Венесуэле, чтобы "ускорить уход Мадуро".

"Много чего происходит. Очевидно, я не хочу говорить об этом вслух. Президент США ясно дал понять, и Мадуро должен снова это услышать: рассматриваются все варианты", - сказал Болтон.

"Все, что я могу сказать, это то, что я потратил много времени, работая над этим", - добавил он.